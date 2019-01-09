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Сидней (WTA). 1/2 финала. Саснович – Квитова. Начало матча ориентировочно в 11.00 по белорусскому времени
10.01.2019 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Sydney International
Сидней, Австралия
7 – 12 января 2019
Premier
Призовой фонд – 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Александра Саснович (Беларусь, 33 WTA) – Петра Квитова (Чехия, 8 WTA)
11 января, 11.00
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Эшли Барти (Австралия, 15 WTA) – Кики Бертенс (Голландия, 9 WTA)
11 января, 05.00
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Сидней (WTA). 1/2 финала. Саснович – Квитова. Начало матча ориентировочно в 11.00 по белорусскому времени
Sydney International Сидней, Австралия 7 – 12 января 2019 Premier Призовой фонд – 823 000 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Александра Саснович (Беларусь, 33 WTA) – Петра...
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