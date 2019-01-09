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Сидней (WTA). 1/2 финала. Саснович – Квитова. Начало матча ориентировочно в 11.00 по белорусскому времени

10.01.2019 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Sydney International

Сидней, Австралия

7 – 12 января 2019

Premier

Призовой фонд – 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Александра Саснович (Беларусь, 33 WTA) – Петра Квитова (Чехия, 8 WTA)

11 января, 11.00

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Эшли Барти (Австралия, 15 WTA) –  Кики Бертенс (Голландия, 9 WTA)

11 января, 05.00

 
 
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Sydney International Сидней, Австралия 7 – 12 января 2019 Premier Призовой фонд – 823 000 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Александра Саснович (Беларусь, 33 WTA) – Петра...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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