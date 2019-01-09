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Ирина Кривко: «5-е место – неожиданность, потому что состояние было не очень хорошее. Думала вообще не бежать гонку»

10.01.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свой результат в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (5-е место).

«Я довольна результатом. Это неожиданность для меня, потому что было не очень хорошее самочувствие после вчерашней утки. Половина команды испытывала дискомфорт, в частности парни. Даже промелькнуло: может, вообще не выходить? Но нужно выходить на старт – хоть бежать, хоть ползти.

Были сложности два дня до старта: был сильный ветер, постоянно менялся. Ожидала, что и на гонке будет такая же погода. Но сегодня были достаточно комфортные условия. Не ощутила той погоды, которая постоянно в Оберхофе.

Спасибо сервис-бригаде – они, как всегда, молодцы. Если бы не они, было бы сложно по дистанции. Пришлось только от себя добавить – терпеть, работать», – сказала Кривко в эфире телеканала «Матч ТВ».

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свой результат в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (5-е место).
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
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