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Ирина Кривко: «5-е место – неожиданность, потому что состояние было не очень хорошее. Думала вообще не бежать гонку»
10.01.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
«Я довольна результатом. Это неожиданность для меня, потому что было не очень хорошее самочувствие после вчерашней утки. Половина команды испытывала дискомфорт, в частности парни. Даже промелькнуло: может, вообще не выходить? Но нужно выходить на старт – хоть бежать, хоть ползти.
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Ирина Кривко: «5-е место – неожиданность, потому что состояние было не очень хорошее. Думала вообще не бежать гонку»
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свой результат в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (5-е место).
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