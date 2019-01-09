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Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик» – «Севилья», «Барселона» в гостях у «Леванте»

10.01.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Испании начинаются первые матчи 1/8 финала Кубка страны.

Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

Атлетик – Севилья
Дата проведения
10 января, 21.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
АтлетикСимон, Нуньес, Йерай Альварес, Баленсиага, Капа, Сан Хосе, Кордоба, Сусаета, Итурраспе, Адурис, Гурусета.
СевильяСориано, Кьер, Меркадо, Каррису, Арана, Амаду, Меса, Промес, Васкес, Нолито, Андре Силва.

 

Бетис – Реал Сосьедад
Дата проведения
10 января, 22.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Барселона
Дата проведения
10 января, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Спортинг Хихон – Валенсия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
8 января, 23.30, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Ноблехас, 1:1 – 45 Гамейро, 2:1 – 79 Блэкмэн.
Спортинг ХихонДани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Канелья, Ноблехас (Травер, 67), Андре Соуза, Кофи, Перес, Сантана (Диас, 67), Альваро (Блэкмэн, 78), Молинеро.
ВаленсияДоменек, Диакаби, Рубен Везу, Гайя, Ферран Торрес, Васс (Пиччини, 68), Парехо, Солер, Ли Кан Ин, Батшуайи (Родриго, 46), Гамейро (Черышев, 80).
Предупреждения:
Альваро (32), Рубен Везу (36).

 

Жирона – Атлетико 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
9 января, 21.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Гризманн, 1:1 – 34 Лосано.
ЖиронаИрайсос, Алькала, Муньеса, Рамальо, Эспиноса, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Пайк Сын Хо (Порту, 67), Думбия (Гранель, 80), Лосано (Гарсия, 59).
АтлетикоАдан, Годин, Монтеро (Корреа, 46), Арьяс, Хименес, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар, Гризманн (Парти, 59), Калинич (Витоло, 72).
Предупреждения:
Монтеро (27), Годин (67).

 

Вильярреал – Эспаньол 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
9 января, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Дардер, 0:2 – 71 Алекс Лопес, 1:2 – 85 Токо-Экамби, 2:2 – 89 Бакка.
ВильярреалФернандес, Бонера, Коста (Мигелон, 84), Лайюн, Альваро Гонсалес, Тригерос, Касерес (Иборра, 67), Педраса, Раба (Форнальс, 69), Бакка, Токо-Экамби.
ЭспаньолРоберто, Давид Лопес, Педроса, Росалес, Дуарте, Пьятти, Дардер, Гранеро (Марк Рока, 67), Алекс Лопес, Перес (Санчес, 80), Иглесиас (Пуадо, 72).
Предупреждения:
Коста (9), Касерес (41), Раба (64), Марк Рока (90).

 

Хетафе – Вальядолид 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
9 января, 22.30, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Анхель.
ХетафеЧичисола, Бруно Гонсалес, Фулькье, Суарес, Микел, Иван Алехо (Портильо, 69), Фламини, Кристофоро, Ибаньес (Анхель, 74), Серхи Гвардиола (Молина, 69), Сайс.
ВальядолидЙоэль, Салису, Лопес, Мойяно (Антоньито, 46), Хоакин Фернандес, Суарес, Ануар, Верде (Котан, 79), Фернандес, Иви Лопес (Кеко, 73), Чоп.
Предупреждения:
Фулькье (31), Сайс (41), Фернандес (42), Чоп (73), Ануар (78).

 

Реал Мадрид – Леганес 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
9 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44, пенальти Рамос, 2:0 – 68 Васкес, 3:0 – 77 Винисиус Жуниор.
Реал МадридНавас, Начо, Регилон, Одриосола, Рамос, Себальос, Каземиро, Васкес (Иско, 71), Вальверде, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 78), Бензема (Гонсалес, 83).
ЛеганесКуэльяр, Тарин, Сиовас, Хуанфран (Хосе Арнаис, 78), Бустинса, Ресио, Гумбау (Сильва, 46), Эль-Жар (Эрасо, 63), Перес, Сабин Мерино, Брэйтуэйт.
Предупреждения:
Гумбау (42), Начо (55), Вальверде (84), Перес (90).

 

 

 

 
 
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В Испании начинаются первые матчи 1/8 финала Кубка страны.
 
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Газета Авангард
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