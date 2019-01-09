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Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик» – «Севилья», «Барселона» в гостях у «Леванте»
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В Испании начинаются первые матчи 1/8 финала Кубка страны.
Кубок Испании
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
-
10 января, 21.30, «Сан Мамес»
Атлетик –
Симон, Нуньес, Йерай Альварес, Баленсиага, Капа, Сан Хосе, Кордоба, Сусаета, Итурраспе, Адурис, Гурусета.
Севилья –
Сориано, Кьер, Меркадо, Каррису, Арана, Амаду, Меса, Промес, Васкес, Нолито, Андре Силва.
- Дата проведения
-
8 января, 23.30, «Эль Молиньон»
- Голы:
-
1:0 –
34 Ноблехас,
1:1 –
45 Гамейро,
2:1 –
79 Блэкмэн.
Спортинг Хихон –
Дани Мартин, Бабен, Хуан Родригес, Канелья, Ноблехас (Травер, 67), Андре Соуза, Кофи, Перес, Сантана (Диас, 67), Альваро (Блэкмэн, 78), Молинеро.
Валенсия –
Доменек, Диакаби, Рубен Везу, Гайя, Ферран Торрес, Васс (Пиччини, 68), Парехо, Солер, Ли Кан Ин, Батшуайи (Родриго, 46), Гамейро (Черышев, 80).
- Предупреждения:
-
Альваро
(32), Рубен Везу
(36).
- Дата проведения
-
9 января, 21.30, «Монтиливи»
- Голы:
-
0:1 –
9 Гризманн,
1:1 –
34 Лосано.
Жирона –
Ирайсос, Алькала, Муньеса, Рамальо, Эспиноса, Дуглас Луис, Фернандес, Алеиш Гарсия, Пайк Сын Хо (Порту, 67), Думбия (Гранель, 80), Лосано (Гарсия, 59).
Атлетико –
Адан, Годин, Монтеро (Корреа, 46), Арьяс, Хименес, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар, Гризманн (Парти, 59), Калинич (Витоло, 72).
- Предупреждения:
-
Монтеро
(27), Годин
(67).
- Дата проведения
-
9 января, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
0:1 –
15 Дардер,
0:2 –
71 Алекс Лопес,
1:2 –
85 Токо-Экамби,
2:2 –
89 Бакка.
Вильярреал –
Фернандес, Бонера, Коста (Мигелон, 84), Лайюн, Альваро Гонсалес, Тригерос, Касерес (Иборра, 67), Педраса, Раба (Форнальс, 69), Бакка, Токо-Экамби.
Эспаньол –
Роберто, Давид Лопес, Педроса, Росалес, Дуарте, Пьятти, Дардер, Гранеро (Марк Рока, 67), Алекс Лопес, Перес (Санчес, 80), Иглесиас (Пуадо, 72).
- Предупреждения:
-
Коста
(9), Касерес
(41), Раба
(64), Марк Рока
(90).
- Дата проведения
-
9 января, 22.30, «Альфонсо Перес»
- Гол:
-
1:0 –
90 Анхель.
Хетафе –
Чичисола, Бруно Гонсалес, Фулькье, Суарес, Микел, Иван Алехо (Портильо, 69), Фламини, Кристофоро, Ибаньес (Анхель, 74), Серхи Гвардиола (Молина, 69), Сайс.
Вальядолид –
Йоэль, Салису, Лопес, Мойяно (Антоньито, 46), Хоакин Фернандес, Суарес, Ануар, Верде (Котан, 79), Фернандес, Иви Лопес (Кеко, 73), Чоп.
- Предупреждения:
-
Фулькье
(31), Сайс
(41), Фернандес
(42), Чоп
(73), Ануар
(78).
- Дата проведения
-
9 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
44, пенальти Рамос,
2:0 –
68 Васкес,
3:0 –
77 Винисиус Жуниор.
Реал Мадрид –
Навас, Начо, Регилон, Одриосола, Рамос, Себальос, Каземиро, Васкес (Иско, 71), Вальверде, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 78), Бензема (Гонсалес, 83).
Леганес –
Куэльяр, Тарин, Сиовас, Хуанфран (Хосе Арнаис, 78), Бустинса, Ресио, Гумбау (Сильва, 46), Эль-Жар (Эрасо, 63), Перес, Сабин Мерино, Брэйтуэйт.
- Предупреждения:
-
Гумбау
(42), Начо
(55), Вальверде
(84), Перес
(90).
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