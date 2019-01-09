Александр Володько о переходе в «Шахтер»: «Скажут, что погнался за деньгами. Нет, дело не в этом»

Полузащитник Александр Володько, сменивший карагандинский «Шахтер» на «Шахтер» из Солигорска, в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, почему не вернулся в БАТЭ.

– Один из главных вопросов: почему не в БАТЭ?

– Потому что в «Шахтер»! Не все могут войти в одну и ту же реку дважды. Лучшие годы в Борисове для меня позади. Теперь время для Солигорска.

– То есть в БАТЭ не звали?

– Почему же, было предложение. Но уже не такое, как хотелось бы. Имею в виду условия в целом.

– Как считаешь, справятся там без Капского?

– Много перемен в Борисове, конечно, но уверен, что да. Уход Анатольича для БАТЭ – невосполнимая утрата, и в то же время там выстроена четкая система. Думаю, она не должна дать сбой.

– Наверняка непривычно будет в футболке горняков, особенно когда придется играть в Борисове?

– Все будет нормально! Представляю сейчас реакцию отдельных людей: скажут, погнался за деньгами и все в том же духе. Нет, дело не в этом. «Шахтер» – команда, которая решает максимальные задачи. Что тоже подкупает. Кроме того, когда рассказывал про Караганду, упоминал, что толком не успел навести справки. Не знал, куда еду, что меня ждет. Просто взял и уехал. Был порыв, стремление все кардинально поменять. Здесь же хватало времени подумать. Да, мог вернуться в БАТЭ. Но посмотри: команда выдала один из лучших сезонов, средняя линия полностью укомплектована, – сказал Володько.