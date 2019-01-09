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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
10.01.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации Wall Street Journal, правоохранительные службы рассчитывают сверить образец с уликами, найденными на платье женщины, которая обвинила футболиста в изнасиловании.
Власти уже направили ордер в судебные службы Италии.
Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.
В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.
В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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