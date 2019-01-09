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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

10.01.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации Wall Street Journal, правоохранительные службы рассчитывают сверить образец с уликами, найденными на платье женщины, которая обвинила футболиста в изнасиловании. 

Власти уже направили ордер в судебные службы Италии.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

 
 
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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
 
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