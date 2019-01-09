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«Прессбол»: под подозрением в новых делах о договорных матчах находятся игры всех трех лиг, а также две матча Кубка Беларуси
10.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, МВД и СК выявили новые эпизоды в организации договорных матчей в Беларуси. Фигурируют волейбол и футбол.
Новая волна договорных матчей в белорусском футболе касается игр во всех трех дивизионах, а также двух матчей Кубка Беларуси – очевидно, 1/16 финала.
По сведениям
Также можно предполагать, что в играх первой лиги, находящихся в разработке, фигурируют клубы, к которым уже имелись официальные претензии со стороны АБФФ. И если в ближайшее время на повестке дня окажется вопрос о вакансиях в высшей лиге, то не все команды, претендующие на повышение в классе, смогут реализовать это право.
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«Прессбол»: под подозрением в новых делах о договорных матчах находятся игры всех трех лиг, а также две матча Кубка Беларуси
Как сообщалось ранее, МВД и СК выявили новые эпизоды в организации договорных матчей в Беларуси.
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