«Прессбол»: под подозрением в новых делах о договорных матчах находятся игры всех трех лиг, а также две матча Кубка Беларуси

Как сообщалось ранее, МВД и СК выявили новые эпизоды в организации договорных матчей в Беларуси. Фигурируют волейбол и футбол.

Новая волна договорных матчей в белорусском футболе касается игр во всех трех дивизионах, а также двух матчей Кубка Беларуси – очевидно, 1/16 финала.

По сведениям «Прессбола» , в оперативной разработке присутствуют встречи с участием четырех команд высшей лиги, однако куда больше конкретики – в первой лиге, где странных матчей наберется с десяток. Отметим, что в новой истории договорных матчей, вероятно, фигурируют некоторые из тех, кто проходил в том или ином качестве в недавнем скандальном деле о «договорняках».

Также можно предполагать, что в играх первой лиги, находящихся в разработке, фигурируют клубы, к которым уже имелись официальные претензии со стороны АБФФ. И если в ближайшее время на повестке дня окажется вопрос о вакансиях в высшей лиге, то не все команды, претендующие на повышение в классе, смогут реализовать это право.