Артем Землянкин: «В Молодечно не платят зарплату почти 4 месяца. Людям надо кормить семьи»

Форвард «Динамо-Молодечно» Артем Землянкин в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5» рассказал о том, что команду покидают хоккеисты из-за более чем трехмесячной задержки по зарплате.

«Разговоры – разговорами. Мы друг другу же зарплату не платим, это надо у руководства спрашивать. Спрашивать у директора, почему нам ее не платят. Может, спонсоров нету. Но я в это не вникаю, стараюсь играть и выполнять свою работу.

Сейчас перебираюсь в другую команду. Потому что три месяца без зарплаты. Пошел четвертый месяц и никаких подвижек нету, к сожалению. Жалко, что команда разбегается. Но все упирается в финансы. Людям надо кормить семьи. Самим одеваться, кушать. Но так получается», – сказал Землянкин.

Сегодня сообщалось о том, что хоккеист переходит в «Шахтер».