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Артем Землянкин: «В Молодечно не платят зарплату почти 4 месяца. Людям надо кормить семьи»
10.01.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Динамо-Молодечно» Артем Землянкин в эфире программы «Овертайм» на
«Разговоры – разговорами. Мы друг другу же зарплату не платим, это надо у руководства спрашивать. Спрашивать у директора, почему нам ее не платят. Может, спонсоров нету. Но я в это не вникаю, стараюсь играть и выполнять свою работу.
Сейчас перебираюсь в другую команду. Потому что три месяца без зарплаты. Пошел четвертый месяц и никаких подвижек нету, к сожалению. Жалко, что команда разбегается. Но все упирается в финансы. Людям надо кормить семьи. Самим одеваться, кушать. Но так получается», – сказал Землянкин.
Сегодня сообщалось о том, что хоккеист переходит в «Шахтер».
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Форвард «Динамо-Молодечно» Артем Землянкин в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5» рассказал о том, что команду покидают хоккеисты из-за более чем...
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