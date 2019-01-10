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Вальверде о поражении от «Леванте»: «Барселоне» нужна ротация»

11.01.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2).

В игре приняли участие молодежь и футболисты каталонцев с дефицитом игровой практики.

«Я выбрал состав, полагая, что именно с этими игроками у нас будет больше шансов победить. Нужно признать, что ротация необходима. В то же время это риск, будь то Ла Лига, Кубок Испании или Лига чемпионов.

Я очень доволен дебютом Мурильо. Его опыт в таких матчах чрезвычайно полезен, и он способен стать примером для молодых игроков», – сказал Вальверде.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2).
 
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