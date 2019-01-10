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Australian Open. Калинская из квалификации попала на Соболенко
11.01.2019 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Организаторы Australian Open поместили в одиночные сетки теннисистов, прошедший квалификацию.
Вероника Кудерметова попала на 20-летнюю американку Софию Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с Варварой Лепченко (которая тоже вышла в основу), а Анне Калинской досталась Арина Соболенко (11).
Соперниц из квалификации получили Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян. Шарапова сыграет с британкой Хэрриетт Дарт, а Гаспарян – с китаянкой Чжу Линь.
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Организаторы Australian Open поместили в одиночные сетки теннисистов, прошедший квалификацию.
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