Australian Open. Калинская из квалификации попала на Соболенко

Организаторы Australian Open поместили в одиночные сетки теннисистов, прошедший квалификацию.

Вероника Кудерметова попала на 20-летнюю американку Софию Кенин, Наталья Вихлянцева сыграет с Варварой Лепченко (которая тоже вышла в основу), а Анне Калинской досталась Арина Соболенко (11).

Соперниц из квалификации получили Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян. Шарапова сыграет с британкой Хэрриетт Дарт, а Гаспарян – с китаянкой Чжу Линь.