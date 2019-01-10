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Орловский может выступить на турнире UFC в Петербурге
11.01.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, за которую выступает белорусский боец (ММА) Андрей Орловский, сообщил, что Орловский может выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге, передают
«Следующий бой Андрей Орловский может провести в Санкт-Петербурге. Кто будет соперником, пока неизвестно. Планируем, что большая часть подготовки пройдет на базе нашей команды. В ближайшие дни Андрей должен прилететь в Екатеринбург», – сказал Глазырин.
Напомним, что Андрей Орловский имеет в активе 45 боев (27 побед при 18 поражениях).
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Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, за которую выступает белорусский боец (ММА) Андрей Орловский, сообщил, что Орловский может выступить на турнире...
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