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Орловский может выступить на турнире UFC в Петербурге

11.01.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, за которую выступает белорусский боец (ММА) Андрей Орловский, сообщил, что Орловский может выступить на турнире UFC в Санкт-Петербурге, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании RCC Boxing Promotion.

«Следующий бой Андрей Орловский может провести в Санкт-Петербурге. Кто будет соперником, пока неизвестно. Планируем, что большая часть подготовки пройдет на базе нашей команды. В ближайшие дни Андрей должен прилететь в Екатеринбург», – сказал Глазырин.

Напомним, что Андрей Орловский имеет в активе 45 боев (27 побед при 18 поражениях).

 
 
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Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, за которую выступает белорусский боец (ММА) Андрей Орловский, сообщил, что Орловский может выступить на турнире...
 
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