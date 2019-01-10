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Седько сообщил, что уходит из брестского «Динамо»

11.01.2019 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Седько, отвечая на вопросы своих подписчиков в инстаграмме, заявил, что уходит из брестского «Динамо».

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 16 матчей и забил 3 мяча. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.


 

 
 
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Полузащитник Павел Седько, отвечая на вопросы своих подписчиков в инстаграмме, заявил, что уходит из брестского «Динамо».В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 16...
 
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