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Седько сообщил, что уходит из брестского «Динамо»
11.01.2019 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Павел Седько, отвечая на вопросы своих подписчиков в инстаграмме, заявил, что уходит из брестского «Динамо».
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Полузащитник Павел Седько, отвечая на вопросы своих подписчиков в инстаграмме, заявил, что уходит из брестского «Динамо».В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 16...
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