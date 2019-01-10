Руководство «Витебска» решило не продавать Печенина в БАТЭ и брестское «Динамо»

Сегодня состоялось заседание правления «Витебска». На нем принято решение не продавать в БАТЭ и «Динамо-Брест» защитника Кирилла Печенина.

21-летний Печенин является воспитанников витебского футбола. За дублирующий состав клуба выступал в 2015-2016 годах, сезон 2017 провел в составах «Орши» и «Нафтана», а в минувшем сезоне попал в основную обойму «Витебска», сыграл в 2018 году в 29 матчах (3+3 по системе гол+пас).

Ранее агент Валерий Исаев заявил , что БАТЭ и брестское «Динамо» готовы заплатить за футболиста больше 100 тысяч долларов.

«За такие деньги «Витебск» не продавал ни одного футболиста». Кажется, эпопея с трансфером Печенина скоро завершится

Сергей Ясинский: «Печенин очень хочет перейти в другой клуб. Если этого не случится, могут возникнуть проблемы с его мотивацией»