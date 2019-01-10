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Руководство «Витебска» решило не продавать Печенина в БАТЭ и брестское «Динамо»
11.01.2019 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялось заседание правления «Витебска». На нем принято решение не продавать в БАТЭ и «Динамо-Брест» защитника Кирилла Печенина.
21-летний Печенин является воспитанников витебского футбола. За дублирующий состав клуба выступал в 2015-2016 годах, сезон 2017 провел в составах «Орши» и «Нафтана», а в минувшем сезоне попал в основную обойму «Витебска», сыграл в 2018 году в 29 матчах (3+3 по системе гол+пас).
Ранее агент Валерий Исаев
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Сегодня состоялось заседание правления «Витебска».
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