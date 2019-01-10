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Солодовников покинул пост главного тренера «Лиды»
11.01.2019 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Солодовников покидает пост главного тренера «Лиды».
60-летний наставник возглавил команду первой лиги летом 2017 года, уйдя из «Немана».
В прошлом сезоне «Лида» заняла 4-е место в таблице первой лиги, набрав 58 очков.
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Солодовников покидает пост главного тренера «Лиды».
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