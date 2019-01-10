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Александр Павловец: «У нас с Кубаревым были определенные договоренности, но в связи с переменами в тренерском штабе, эти договоренности аннулировались»
11.01.2019 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Александр Павловец рассказал, почему перешел из «Торпедо-БелАЗ» в брестское «Динамо».
– Изначально не планировал никуда уходить. Перед отпуском Олег Кубарев переговорил практически со всей командой и почти все ребята оставались. У нас с Михалычем были определенные договоренности, но в связи с переменами в тренерском штабе, эти договоренности аннулировались. Поэтому я решил, что правильней будет уйти.
– Почему расставались с «Торпедо» так, что пришлось выплачивать компенсацию?
– Я не могу раскрывать деталей. Все, что можно написать, написано на сайте «Торпедо». Хочу поблагодарить руководство клуба и завода за то, что вошли в мое положение. Мы очень хорошо пообщались, и я рад, что меня поняли. Я отдал «Торпедо» частичку себя и благодарен клубу за хорошее отношение.
– Можно было расстаться без выплаты компенсации?
– Повторюсь, не могу раскрывать деталей.
– Сумма большая?
– Думаю, адекватная, но назвать ее не могу, – сказал Павловец.
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Александр Павловец: «У нас с Кубаревым были определенные договоренности, но в связи с переменами в тренерском штабе, эти договоренности аннулировались»
Защитник Александр Павловец рассказал, почему перешел из «Торпедо-БелАЗ» в брестское «Динамо».
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