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Александр Павловец: «У нас с Кубаревым были определенные договоренности, но в связи с переменами в тренерском штабе, эти договоренности аннулировались»

11.01.2019 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Александр Павловец рассказал, почему перешел из «Торпедо-БелАЗ» в брестское «Динамо».

– Изначально не планировал никуда уходить. Перед отпуском Олег Кубарев переговорил практически со всей командой и почти все ребята оставались. У нас с Михалычем были определенные договоренности, но в связи с переменами в тренерском штабе, эти договоренности аннулировались. Поэтому я решил, что правильней будет уйти.

– Почему расставались с «Торпедо» так, что пришлось выплачивать компенсацию?

– Я не могу раскрывать деталей. Все, что можно написать, написано на сайте «Торпедо». Хочу поблагодарить руководство клуба и завода за то, что вошли в мое положение. Мы очень хорошо пообщались, и я рад, что меня поняли. Я отдал «Торпедо» частичку себя и благодарен клубу за хорошее отношение.

– Можно было расстаться без выплаты компенсации?

– Повторюсь, не могу раскрывать деталей.

– Сумма большая?

– Думаю, адекватная, но назвать ее не могу, – сказал Павловец.

Брест перехватил одного из самых перспективных защитников страны. Капский злился, что БАТЭ когда-то его упустил

 
Теги: Брест
 
 
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