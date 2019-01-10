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Кубок Азии-2019. Филиппины – Китай, Австралия разгромила Палестину

11.01.2019 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ОАЭ продолжается Кубок Азии-2019. Сегодня состоятся матчи 2-го тура группового этапа.

В группе А Бахрейн уступил Таиланду (0:1), Индия проиграла ОАЭ (0:2). В группе B Иордания обыграла Сирию (2:0).

Кубок Азии

Групповой этап

2-й тур

Группа B

Иордания – Сирия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
10 января, 16.30, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Аль-Тамари, 2:0 – 43 Хаттаб.
ИорданияШафи, Аль-Аджалин, Бани-Ясин, Хаттаб, Мурджан, Зеяд, Аль-Бахит, Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Тамари (Эрсан, 85), Аль-Равашде (Самир, 52).
СирияАльма, Аль-Баур (Аль Мобайед, 82), Аль-Аджан, Аль-Салих, Аль-Анизан, Юссеф (Кальфа, 70), Хадж Мохамад, Осман, Мардикян (Аль-Мавас, 46), Хрибин, Аль-Сома.
Предупреждения:
Мардикян (2), Аль-Анизан (33), Аль-Тамари (80), Аль-Баур (80).

 

Палестина – Австралия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
11 января, 14.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Макларен, 0:2 – 20 Мабил, 0:3 – 90 Янну.
ПалестинаХамади, Норамбуэна, Бадари, Джабер, Аль-Баттат, Кантильяна (Дабаг, 57), Дарвиш, Аль-Бадави (Bassim, 71), Шабан, Сейям, Вади (Салем, 77).
АвстралияРайан, Сэйнсбери, Дегенек, Бехич, Миллиган, Рогич (Луонго, 75), Грант, Икономидис, Ирвайн, Мабил (Круз, 87), Макларен (Янну, 82).
Предупреждения:
Кантильяна (35), Рогич (56), Сэйнсбери (83).

Группа С

Филиппины – Китай 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 января, 16.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика
ФилиппиныФалькесгор, Карли, Сато, Альваро Сильва, Палла, Ингресо, Штраусс, Райхельт, Вудленд, Шрек, Патиньо.
КитайЯнь Цзюньлин, У Си, Ши Кэ, Чжан Линьпэн, Чжэн Чжи, У Лэй, Чжао Сюйжи, Лю Ян, Хао Цзюньминь, Фэн Сяотин, Гао Линь.

 

Кыргызстан – Южная Корея
Дата проведения
11 января, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Вьетнам – Иран
Дата проведения
12 января, 14.00, «Al-Nahyan Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Йемен – Ирак
Дата проведения
12 января, 16.30, «Al-Sharjah Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Ливан – Саудовская Аравия
Дата проведения
12 января, 19.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
превью матча онлайн статистика

 

КНДР – Катар
Дата проведения
13 января, 14.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Оман – Япония
Дата проведения
13 января, 16.30, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча онлайн статистика

 

Туркменистан – Узбекистан
Дата проведения
13 января, 19.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
превью матча онлайн статистика

Группа A

Бахрейн – Таиланд 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
10 января, 14.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 58 Сонгкрасин.
БахрейнШуббар, Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Джума (Аль-Хусайни, 64), Аль-Сафи, Реда, Марун (Юсуф, 65), Саид, Али Мадан (Аль-Хумайдан, 79), Аль-Ромайхи, Аль-Асуад.
ТаиландТедсунгнен, Хемвибун, Тхонгсонг, Бунматхан, Промрак (Чунуонси, 90), Кесарат (Дечмитр, 68), Пуангчан, Сонгкрасин, Дангда, Крайсон (Джайдед, 80), До.
Предупреждения:
Хемвибун (13), Тхонгсонг (20), Крайсон (43), Промрак (45).

 

Индия – ОАЭ 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
10 января, 19.00, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Мубарак, 0:2 – 88 Мабхут.
ИндияСингх-Сандху, Джинган, Боус, Котал, Эдатодика, Халдер, Тапа (Борхес, 70), Нарзари (Лалпекхлуа, 46), Куруниян, Чхетри, Сингх (Сингх, 79).
ОАЭЭсса, Ахмед, Мубарак, Салех, Мохаммед, Абдуррахман (Ахмед, 75), Исмаил (Хассан, 63), Мубарак (Матар, 85), Мабхут, Аль-Хаммади, Салмин.
Предупреждения:
Куруниян (51), Боус (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Блогеры Трибуны написали лучший гайд по Кубку Азии. Здесь Липпи, Сон, Купер и сборная Сирии

Статистика Кубка Азии

Календарь Кубка Азии

Таблица Кубка Азии

 
 
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