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Кубок Азии-2019. Филиппины – Китай, Австралия разгромила Палестину
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В ОАЭ продолжается Кубок Азии-2019. Сегодня состоятся матчи 2-го тура группового этапа.
В группе А Бахрейн уступил Таиланду (0:1), Индия проиграла ОАЭ (0:2). В группе B Иордания обыграла Сирию (2:0).
Кубок Азии
Групповой этап
2-й тур
Группа B
- Дата проведения
-
10 января, 16.30, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
- Голы:
-
1:0 –
26 Аль-Тамари,
2:0 –
43 Хаттаб.
Иордания –
Шафи, Аль-Аджалин, Бани-Ясин, Хаттаб, Мурджан, Зеяд, Аль-Бахит, Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Тамари (Эрсан, 85), Аль-Равашде (Самир, 52).
Сирия –
Альма, Аль-Баур (Аль Мобайед, 82), Аль-Аджан, Аль-Салих, Аль-Анизан, Юссеф (Кальфа, 70), Хадж Мохамад, Осман, Мардикян (Аль-Мавас, 46), Хрибин, Аль-Сома.
- Предупреждения:
-
Мардикян
(2), Аль-Анизан
(33), Аль-Тамари
(80), Аль-Баур
(80).
- Дата проведения
-
11 января, 14.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
- Голы:
-
0:1 –
18 Макларен,
0:2 –
20 Мабил,
0:3 –
90 Янну.
Палестина –
Хамади, Норамбуэна, Бадари, Джабер, Аль-Баттат, Кантильяна (Дабаг, 57), Дарвиш, Аль-Бадави (Bassim, 71), Шабан, Сейям, Вади (Салем, 77).
Австралия –
Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Бехич, Миллиган, Рогич (Луонго, 75), Грант, Икономидис, Ирвайн, Мабил (Круз, 87), Макларен (Янну, 82).
- Предупреждения:
-
Кантильяна
(35), Рогич
(56), Сэйнсбери
(83).
Группа С
- Дата проведения
-
11 января, 16.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
Филиппины –
Фалькесгор, Карли, Сато, Альваро Сильва, Палла, Ингресо, Штраусс, Райхельт, Вудленд, Шрек, Патиньо.
Китай –
Янь Цзюньлин, У Си, Ши Кэ, Чжан Линьпэн, Чжэн Чжи, У Лэй, Чжао Сюйжи, Лю Ян, Хао Цзюньминь, Фэн Сяотин, Гао Линь.
- Дата проведения
-
11 января, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
Группа D
- Дата проведения
-
12 января, 14.00, «Al-Nahyan Stadium»
- Дата проведения
-
12 января, 16.30, «Al-Sharjah Stadium»
Группа E
- Дата проведения
-
12 января, 19.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
- Дата проведения
-
13 января, 14.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
Группа F
- Дата проведения
-
13 января, 16.30, «Sheikh Zayed Sports City»
- Дата проведения
-
13 января, 19.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
Группа A
- Дата проведения
-
10 января, 14.00, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
- Гол:
-
0:1 –
58 Сонгкрасин.
Бахрейн –
Шуббар, Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Джума (Аль-Хусайни, 64), Аль-Сафи, Реда, Марун (Юсуф, 65), Саид, Али Мадан (Аль-Хумайдан, 79), Аль-Ромайхи, Аль-Асуад.
Таиланд –
Тедсунгнен, Хемвибун, Тхонгсонг, Бунматхан, Промрак (Чунуонси, 90), Кесарат (Дечмитр, 68), Пуангчан, Сонгкрасин, Дангда, Крайсон (Джайдед, 80), До.
- Предупреждения:
-
Хемвибун
(13), Тхонгсонг
(20), Крайсон
(43), Промрак
(45).
- Дата проведения
-
10 января, 19.00, «Sheikh Zayed Sports City»
- Голы:
-
0:1 –
41 Мубарак,
0:2 –
88 Мабхут.
Индия –
Сингх-Сандху, Джинган, Боус, Котал, Эдатодика, Халдер, Тапа (Борхес, 70), Нарзари (Лалпекхлуа, 46), Куруниян, Чхетри, Сингх (Сингх, 79).
ОАЭ –
Эсса, Ахмед, Мубарак, Салех, Мохаммед, Абдуррахман (Ахмед, 75), Исмаил (Хассан, 63), Мубарак (Матар, 85), Мабхут, Аль-Хаммади, Салмин.
- Предупреждения:
-
Куруниян
(51), Боус
(73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Блогеры Трибуны написали лучший гайд по Кубку Азии. Здесь Липпи, Сон, Купер и сборная Сирии
Статистика Кубка Азии
Календарь Кубка Азии
Таблица Кубка Азии
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В ОАЭ продолжается Кубок Азии-2019.
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