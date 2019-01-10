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В Верхнедвинске прошли первые соревнования по плаванию в новом бассейне

11.01.2019 — Новости Спорта | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Участников первого заплыва приветствовал директор ФОК «Импульс» Анатолий Киселевич. Он отметил, что педагоги — первые в районе проводят соревнования по плаванию в «Импульсе» и пожелал удачи участникам.

В Верхнедвинске прошли первые соревнования по плаванию в новом бассейне
— Условия для проведения таких соревнований появились благодаря открытию ФОК «Импульс», — отмечает председатель РК профсоюзов работников образования и науки Александр Шипило. – Уверен, что спортивные встречи в бассейне станут традиционными.
На штурм водного Олимпа собралось 14 команд учреждений образований района. За каждую выступало по два человека. По условиям соревнований один из участников команды по сигналу проплывал дистанцию взрослой дорожки (25 метров) и, коснувшись рукой борта, передавал эстафету своему напарнику по команде. Плыть можно было любым удобным стилем.

В Верхнедвинске прошли первые соревнования по плаванию в новом бассейне

А вот время преодоления дистанции играло роль: по его итогам и определились в итоге победители.
1-е место — у Шайтеровской СШ (участники команды преодолели дистанцию в 50 метров за 46,95 секунды). Менее секунды отрыв от команды-победительницы у педагогов СШ №2. На третьем месте – команда гимназии.

В Верхнедвинске прошли первые соревнования по плаванию в новом бассейне
С каждым годом увеличивается не только мастерство педагогов-спортсменов, но и количество руководителей, принимающих участие в соревнованиях. В этом году во главе своих команд выступили Ж. Г. Шулья, Я. А. Чесновицкая, О. И. Урбан, С. П. Дроздов, Е. В. Иванова.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

Подробнее читайте в «ДП»

 
 
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