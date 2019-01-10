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«Шахтер» купил нападающего Амаду за 150 тыс долларов
11.01.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ганский нападающий Латиф Амаду перешел в «Шахтер».
Солигорский клуб заплатит за футболиста албанской «Теуте» 150 тысяч долларов, сообщает
В нынешнем сезоне Амаду провел 18 матчей в чемпионате Албании, забил 9 мячей.
Напомним, в 2016 году форвард выступал за «Динамо» Брест, провел 8 игр в чемпионате, забил 1 мяч.
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Ганский нападающий Латиф Амаду перешел в «Шахтер».
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