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«Шахтер» купил нападающего Амаду за 150 тыс долларов

11.01.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ганский нападающий Латиф Амаду перешел в «Шахтер».

Солигорский клуб заплатит за футболиста албанской «Теуте» 150 тысяч долларов, сообщает Panorama.

В нынешнем сезоне Амаду провел 18 матчей в чемпионате Албании, забил 9 мячей.

Напомним, в 2016 году форвард выступал за «Динамо» Брест, провел 8 игр в чемпионате, забил 1 мяч.

 
Теги: Брест
 
 
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Ганский нападающий Латиф Амаду перешел в «Шахтер».
 
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