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Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

11.01.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».

31-летний испанец подписал контракт с клубом из княжества до лета 2022 года.

По информации Goal.com, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов. 

В нынешнем сезоне АПЛ Фабрегас провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

За «Челси» чемпион мира и Европы выступал четыре с половиной года. .

Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

Фото: сайт «Монако»

 
 
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
 
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