Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».

31-летний испанец подписал контракт с клубом из княжества до лета 2022 года.

По информации Goal.com, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ Фабрегас провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

За «Челси» чемпион мира и Европы выступал четыре с половиной года. .





Фото: сайт «Монако»