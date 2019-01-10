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Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»
11.01.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
31-летний испанец подписал контракт с клубом из княжества до лета 2022 года.
По информации Goal.com, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне АПЛ Фабрегас провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
За «Челси» чемпион мира и Европы выступал четыре с половиной года. .
Фото: сайт «Монако»
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
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