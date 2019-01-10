Дэвид Бут: «Динамо» играет действительно хорошо. Думаю, мы способны обыгрывать топ-команды»

Нападающий минского «Динамо» Дэвид Бут прокомментировал поражение от «Магнитки» (3:4).

– Разочарован. Думаю, это был равный матч, у обоих соперников были хорошие шансы. Но «Металлург» забросил дважды в третьем периоде, что и предопределило результат.

- Ты впервые отличился за «Динамо»…

– Конечно, рад этому. Мы создали немало моментов в атаке… Надеюсь, так будет и дальше.

- И все же чувствуешь облегчение, что удалось наконец-то забросить?

– Не думаю об этом. Наша команда играет действительно хорошо. Мы сражались во всех матчах, в которых принимал участие. Даже с самыми сильными противниками. Сегодня «Металлург» дважды забросил в концовке после подставлений… Думаю, мы способны обыгрывать том-команды.

- Что нужно, чтобы регулярно побеждать?

– Забрасывать вовремя и не пропускать в решающие моменты матчей. Повторюсь: подобные поражения, как сегодня, обескураживают. Но в КХЛ такое случается… Из подобных матчей нужно извлекать уроки, оставаться на позитиве и, уверен, ситуация изменится.

- Чего ждешь от матча с ЦСКА?

– Будем сражаться, как и в Минске. В третьем периоде домашней встречи мы могли спасти игру… Как бы то ни было, ЦСКА — соперник крупного калибра. Нужно показать свой лучший хоккей, — сказал Бут.