Бывший тренер «Сибири» Рабе: «Гоните в шею этих белорусских дилетантов»

Бывший тренер «Сибири» по физподготовке Эдуард Рабе эмоционально отреагировал на поражение команды в матче чемпионата против «Северстали» (4:5).

Рабе оставил комментарий в официальном аккаунте «Сибири» в фейсбуке под видео пресс-конференции тренеров.

«Гоните в шею этих Белорусских дилетантов!!! Чем быстрее, тем лучше!!! Развалят «Сибирушку», – написал Рабе.

Рабе был уволен из «Сибири» в ноябре 2018 года. Его место в клубе занял Александр Микульчик – уроженец Минска.

Главным тренером новосибирского клуба является белорусский специалист Александр Андриевский.





«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд и отстает от зоны плей-офф на 9 очков