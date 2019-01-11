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Бывший тренер «Сибири» Рабе: «Гоните в шею этих белорусских дилетантов»

11.01.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер «Сибири» по физподготовке Эдуард Рабе эмоционально отреагировал на поражение команды в матче чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:5).

Рабе оставил комментарий в официальном аккаунте «Сибири» в фейсбуке под видео пресс-конференции тренеров.

«Гоните в шею этих Белорусских дилетантов!!! Чем быстрее, тем лучше!!! Развалят «Сибирушку», – написал Рабе.

Рабе был уволен из «Сибири» в ноябре 2018 года. Его место в клубе занял Александр Микульчик – уроженец Минска

Главным тренером новосибирского клуба является белорусский специалист Александр Андриевский.

Бывший тренер «Сибири» Рабе: «Гоните в шею этих белорусских дилетантов»

«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд и отстает от зоны плей-офф на 9 очков

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший тренер «Сибири» по физподготовке Эдуард Рабе эмоционально отреагировал на поражение команды в матче чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:5).
 
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