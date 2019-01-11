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Иванов, Соловей, Бегунов и Артем Гуренко тренируются с минским «Динамо» без контрактов
11.01.2019 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 января основной состав минского «Динамо» провел первую тренировку в нынешнем межсезонье. Занятиями руководил наставник дубля Артем Челядинский.
На первой тренировке работали:
вратари — Сергей Игнатович, Максим Плотников, Никита Лазовский;
защитники — Максим Швецов, Алексей Гаврилович, Александр Чиж, Игорь Шитов, Луиш Роша, Игорь Заяц, Владислав Лях, Никита Халимончик;
полузащитники — Никита Капленко, Александр Ксенофонтов, Николай Иванов, Динко Треботич, Константин Кучинский, Артем Мироевский;
нападающие — Дмитрий Антилевский, Кирилл Вергейчик, Егор Зубович, Артем Куратник, Глеб Бураков.
В ближайшее время к команде присоединятся Георгий Наваловский и Кехинде Фатаи.
Вместе с командой продолжают работу Филипп Иванов, Артем Соловей, Роман Бегунов и Артем Гуренко. Перспективы подписания новых контрактов станут известны позже.
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10 января основной состав минского «Динамо» провел первую тренировку в нынешнем межсезонье.
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