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Впервые с 2015 года все белорусы, стартовавшие в мужском спринте, попали в гонку преследования
11.01.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Все четверо белорусов, стартовавших в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, попали в топ-60 и квалифицировались в гонку преследования. Это случилось впервые с 2015 года.
В Оберхофе Владимир Чепелин стал 16-м, Антон Смольский — 26-м, Роман Елетнов — 34-м, а Сергей Бочарников — 47-м.
Последний раз все белорусские участники спринта в рамках Кубка мира попадали в топ-60 17 декабря 2015 года — на этапе в Поклюке. Тогда Александр Дорожко был 27-м, Роман Елетнов — 29-м, Дмитрий Дюжев — 40-м, а Владимир Чепелин — 41-м.
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Все четверо белорусов, стартовавших в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, попали в топ-60 и квалифицировались в гонку преследования.
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