Впервые с 2015 года все белорусы, стартовавшие в мужском спринте, попали в гонку преследования

Все четверо белорусов, стартовавших в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, попали в топ-60 и квалифицировались в гонку преследования. Это случилось впервые с 2015 года.

В Оберхофе Владимир Чепелин стал 16-м, Антон Смольский — 26-м, Роман Елетнов — 34-м, а Сергей Бочарников — 47-м.

Последний раз все белорусские участники спринта в рамках Кубка мира попадали в топ-60 17 декабря 2015 года — на этапе в Поклюке. Тогда Александр Дорожко был 27-м, Роман Елетнов — 29-м, Дмитрий Дюжев — 40-м, а Владимир Чепелин — 41-м.