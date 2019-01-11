Вероятно, одним из задержанных по делу о договорных матчах стал экс-футболист сборной Беларуси Ланько

Одним из задержанных по новому делу о договорных матчах является экс-футболист сборной Беларуси Виталий Ланько, сообщает «Прессбол».

Нападающий играл в чемпионатах Беларуси, России, Украины, Казахстана, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Последним клубом футболиста стало «Торпедо-БелАЗ».

Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установлено , что злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Незаконную денежную прибыль участники «серых» схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии.

Телефон Виталия Ланько сейчас недоступен.