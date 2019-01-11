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Вероятно, одним из задержанных по делу о договорных матчах стал экс-футболист сборной Беларуси Ланько
11.01.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Одним из задержанных по новому делу о договорных матчах является экс-футболист сборной Беларуси Виталий Ланько, сообщает «Прессбол».
Нападающий играл в чемпионатах Беларуси, России, Украины, Казахстана, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Последним клубом футболиста стало «Торпедо-БелАЗ».
Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД
Телефон Виталия Ланько сейчас недоступен.
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Вероятно, одним из задержанных по делу о договорных матчах стал экс-футболист сборной Беларуси Ланько
Одним из задержанных по новому делу о договорных матчах является экс-футболист сборной Беларуси Виталий Ланько, сообщает «Прессбол».
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