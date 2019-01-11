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«Прессбол»: «Шахтер» не подписывал контракт с Амаду, в расположении горняков ганца нет

11.01.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Солигорский «Шахтер» не подписывал контракт с ганским форвардом Латифом Амаду. Африканского футболиста в расположении горняков нет, утверждает «Прессбол».

Ранее издание Panorama Sport сообщило, что солигорский клуб заплатил за трансфер экс-нападающего брестского «Динамо» 150 тысяч долларов.

 
 
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Солигорский «Шахтер» не подписывал контракт с ганским форвардом Латифом Амаду.
 
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