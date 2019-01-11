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«Прессбол»: «Шахтер» не подписывал контракт с Амаду, в расположении горняков ганца нет
11.01.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Солигорский «Шахтер» не подписывал контракт с ганским форвардом Латифом Амаду. Африканского футболиста в расположении горняков нет, утверждает «Прессбол».
Ранее издание Panorama Sport
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Солигорский «Шахтер» не подписывал контракт с ганским форвардом Латифом Амаду.
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