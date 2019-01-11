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Континентальный кубок. Суперфинал. «Гомель» сыграет с «Арланом»

12.01.2019 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Континентальный кубок

Суперфинал

Арлан (Казахстан) – Гомель (Беларусь)

12 января, 18.00

Белфаст (Сев. Ирландия) – Катовице (Польше)

12 января, 22.00

Положение команд: «Белфаст» – 3 очка (1 игра), «Арлан» – 3 (1), «Катовице» – 0 (1), «Гомель» – 0 (1).

 
Теги: Гомель
 
 
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Континентальный кубок Суперфинал Арлан (Казахстан) – Гомель (Беларусь) 12 января, 18.00 Белфаст (Сев.
 
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