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Континентальный кубок. Суперфинал. «Гомель» сыграет с «Арланом»
12.01.2019 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Континентальный кубок
Суперфинал
Арлан (Казахстан) – Гомель (Беларусь)
12 января, 18.00
Белфаст (Сев. Ирландия) – Катовице (Польше)
12 января, 22.00
Положение команд: «Белфаст» – 3 очка (1 игра), «Арлан» – 3 (1), «Катовице» – 0 (1), «Гомель» – 0 (1).
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Континентальный кубок Суперфинал Арлан (Казахстан) – Гомель (Беларусь) 12 января, 18.00 Белфаст (Сев.
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