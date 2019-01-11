Дружинники возьмут под присмотр наиболее опасные горки в Гродненской области

Рейды молодежных отрядов охраны правопорядка организованы вблизи опасных мест для катания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

В Гродненской области в центре внимания сегодня профилактика травматизма при активном зимнем отдыхе. Обследуются крутые горки. Те из них, что будут признаны опасными, обозначат специальными табличками. Прорабатывается вопрос ограждения подобных склонов, засыпки их песком.

"К профилактической работе подключилась молодежь. Места катания включены в маршруты патрулирования милиции, а также рейдов молодежных отрядов охраны правопорядка. Дружинники проводят с отдыхающими разъяснительную работу, объясняют правила безопасности", - отметил Виктор Лискович. Он напомнил, что в Гродненской области принято решение о проведении внеочередных родительских собраний. Взрослым и детям еще раз напоминают правила безопасного поведения и использования спортивного инвентаря, призывают кататься лишь в предназначенных для этого местах.

Тем более что устойчивая морозная и снежная погода позволила на должном уровне организовать зимний отдых и досуг для детей и взрослых на сезонных спортивных объектах. В регионе залито свыше 300 катков, в каждом районе области проложены лыжные трассы. Занятия детей физкультурой будут проводиться на открытом воздухе.

Достаточно для этого и необходимого инвентаря. Есть информация о пунктах проката, где можно взять и коньки, и лыжи. Спортивными объектами, расположенными, например, на территории школ, могут воспользоваться все желающие.

К слову, площадки для катания открылись не только на базе учреждений образования. Например, в Гродно катки появились у сцены в парке им. Жилибера, на месте летней танцевальной площадки в лесопарке Пышки.