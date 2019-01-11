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Олег Дулуб: «Летом поступило предложение от африканского клуба, но я отказался

12.01.2019 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Карпат», «Черноморца» и БАТЭ Олег Дулуб рассказал о предложении из Африки.

– Из «Карпат» со мной никто не связывался. Тяжело было в тот период, когда я работал во Львове, но с этим клубом у меня связаны позитивные воспоминания. «Карпаты» и «Черноморец» – это положительный опыт, с хорошими эмоциями. На сегодняшний день агенты занимаются поиском новой команды. Если появляются варианты, то всегда их рассматриваю. Допустим, летом поступило предложение из Африки, но я отказался.

– Африка не интересует?

– Почему же, интересует. На тот момент мне нужно было быть дома. Так сложились обстоятельства, что мне нужно было находится на территории Беларуси. Контракт был готов, оставалось поставить свою подпись.

– Вас приглашал клуб или африканская сборная?

– Клуб, но с этической точки зрения, не могу его назвать. Я сохранил у себя этот договор, потому что мне очень понравилась сама структура его построения. В отличие от европейского контракта, в этом соглашении не было лишних листов. К сожалению, на постсоветской территории подобные документы подписываются на 20-ти страницах. Начиная чтение с первой и заканчивая 20 – уже ничего не помнишь. В африканском контракте меня поразило, что было всего две страницы. Все четко и конкретно, – сказал Дулуб.

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Бывший главный тренер «Карпат», «Черноморца» и БАТЭ Олег Дулуб рассказал о предложении из Африки.
 
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