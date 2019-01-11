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Лыжи. Кубок мира. Скар выиграл спринт свободным стилем, Ретивых – 2-й, Пеллегрино дисквалифицирован в 1/4 финала
12.01.2019 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Россиянин Глеб Ретивых занял второе место.
Лыжные гонки
9-й этап
Дрезден, Германия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
1. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
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Лыжи. Кубок мира. Скар выиграл спринт свободным стилем, Ретивых – 2-й, Пеллегрино дисквалифицирован в 1/4 финала
Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
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