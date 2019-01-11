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Геннадий Близнюк о главной ошибке в карьере игрока: «Лучше бы вместо отъезда из БАТЭ во «Франкфурт» поиграл бы несколько сезонов за борисовскую команду»
12.01.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Геннадий Близнюк рассказал, о чем жалеет в своей карьере футболиста.
«Наверное, о том, что в середине 2009 года ушёл из БАТЭ. Лучше бы вместо отъезда во «Франкфурт» поиграл бы несколько сезонов за борисовскую команду. Поднял бы себе немного планочку и уехал в более солидный клуб. Иногда прокручиваю именно этот момент. А о чём ещё жалею? В принципе, за свою карьеру выступал в коллективах приличного уровня, поиграл в России, Германии.
Были, конечно, и свои нюансы, когда, например, в том же саратовском «Соколе» мы боролись за путёвку в премьер-лигу, но не хватило нескольких очков, а на следующий год клуб стал банкротом. В итоге из России я переехал в БАТЭ, с которым, будем откровенны, получился лучший этап карьеры. И, как уже сказал, возможно, стоило бы остаться в стане «жёлто-синих». Но захотел попробовать что-то новое… Что ж, сложилось как сложилось. Значит, это нужно было. А так, по большому счёту, жалеть не о чем», – сказал Близнюк в интервью «
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Геннадий Близнюк о главной ошибке в карьере игрока: «Лучше бы вместо отъезда из БАТЭ во «Франкфурт» поиграл бы несколько сезонов за борисовскую команду»
Геннадий Близнюк поделился, о чем жалеет в своей карьере футболиста.
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