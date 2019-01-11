Геннадий Близнюк о главной ошибке в карьере игрока: «Лучше бы вместо отъезда из БАТЭ во «Франкфурт» поиграл бы несколько сезонов за борисовскую команду»

Геннадий Близнюк рассказал, о чем жалеет в своей карьере футболиста.

«Наверное, о том, что в середине 2009 года ушёл из БАТЭ. Лучше бы вместо отъезда во «Франкфурт» поиграл бы несколько сезонов за борисовскую команду. Поднял бы себе немного планочку и уехал в более солидный клуб. Иногда прокручиваю именно этот момент. А о чём ещё жалею? В принципе, за свою карьеру выступал в коллективах приличного уровня, поиграл в России, Германии.