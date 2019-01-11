Николай Ходасевич: «Что ждет минское «Динамо» в новом сезоне? Предположу с большой долей вероятности, что ничего хорошего»

Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич высказал мнение о перспективах минского «Динамо» в новом сезоне.



«Что ждет минское «Динамо» в новом сезоне? Предположу с большой долей вероятности, что ничего хорошего. Генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга продлили контракты лишь на три месяца. Что это значит? Неопределенность, которая пугает не столько болельщиков, сколько потенциальных новичков. Как можно вести трансферную кампанию, когда клуб перманентно пребывает в подвешенном положении? В принципе, это возможно, приглашая свободных белорусских футболистов, которых можно убедить в светлом завтрашнем дне.

К примеру, нападающих Кирилла Вергейчика и Егора Зубовича, они уже прибыли на сбор и заключили контракты. Отлично, но разве это новобранцы для решения привычных «Динамо» задач? Вергейчик провел шикарный год в Витебске, но нет никакой гарантии, что у форварда после выстроенной системы игры на севере страны получится как минимум не хуже в столице.

А Зубович вернулся из Малайзии, где исправно забивал. Он отличался результативностью (более 10 голов) и прежде в белорусском чемпионате, выступая за «Белшину», «Неман» и жодинское «Торпедо». Не топовый вариант для «Динамо», но добротный. Добротный состав — слово‑то какое подходящее для описания перспектив минчан на сезон. Это не борьба за чемпионство, а скорее претензия на тройку призеров национального первенства при условии максимально качественной межсезонной подготовки и селекционных удачах», – написал Ходасевич на сайте « СБ «