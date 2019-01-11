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Николай Ходасевич: «Что ждет минское «Динамо» в новом сезоне? Предположу с большой долей вероятности, что ничего хорошего»
12.01.2019 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич высказал мнение о перспективах минского «Динамо» в новом сезоне.
К примеру, нападающих Кирилла Вергейчика и Егора Зубовича, они уже прибыли на сбор и заключили контракты. Отлично, но разве это новобранцы для решения привычных «Динамо» задач? Вергейчик провел шикарный год в Витебске, но нет никакой гарантии, что у форварда после выстроенной системы игры на севере страны получится как минимум не хуже в столице.
А Зубович вернулся из Малайзии, где исправно забивал. Он отличался результативностью (более 10 голов) и прежде в белорусском чемпионате, выступая за «Белшину», «Неман» и жодинское «Торпедо». Не топовый вариант для «Динамо», но добротный. Добротный состав — слово‑то какое подходящее для описания перспектив минчан на сезон. Это не борьба за чемпионство, а скорее претензия на тройку призеров национального первенства при условии максимально качественной межсезонной подготовки и селекционных удачах», – написал Ходасевич на сайте «
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Николай Ходасевич: «Что ждет минское «Динамо» в новом сезоне? Предположу с большой долей вероятности, что ничего хорошего»
Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич высказал мнение о перспективах минского «Динамо» в новом сезоне.«Что ждет минское «Динамо» в новом сезоне? Предположу с...
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