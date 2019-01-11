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Снежный снайпер

12.01.2019 — Новости Спорта | Ивьевский край  
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В морозный пятничный день, 11 января, в Ивье прошли районные соревнования среди детей и подростков по биатлону, лыжному спорту и стрельбе из пневматического оружия «Снежный снайпер».

Снежный снайпер

Учащиеся 9 учреждений образования приняли участие в первых массовых зимних соревнованиях 2019 года. Соревнования включали в себя 2 этапа: стрельбу и лыжные гонки. В младшей возрастной группе лучше всех себя проявили учащиеся Ивьевской средней школы, Юратишковского яслей-сада-средней школы и Субботникской средней школы, занявшие 3 первых места. Среди учащихся средней группы 1 место также завоевали юные спортсмены средней школы из районного центра, 2 место с одинаковым количеством баллов разделили учащиеся из Юратишек и Субботник. В старшей группе места распределились почти также: первые два места за ивьевчанами и юратишковцами, третьими стали учащиеся Гераненской средней школы.

Снежный снайпер

К слову, лыжные гонки проводились на лыжной трассе по ул. Лесная в г.Ивье. Благодарим за прокладку трассы, на которой могут кататься жители нашего города и района, тренера-преподавателя спортивной школы профсоюзов «Вымпел» Виктора Григорьевича Козлова и приглашаем всех приобщиться к этому прекрасному виду спорта и отдыха. Напоминаем также, что в Ивьевской средней школе организован прокат лыж и коньков.

Д. Курилов, начальник отдела спорта и туризма райисполкома.

 
 
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В морозный пятничный день, 11 января, в Ивье прошли районные соревнования среди детей и подростков по биатлону, лыжному спорту и стрельбе из пневматического...
 
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