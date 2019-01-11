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Континентальный кубок. «Гомель» проиграл два матча с общей разницей 2:13
12.01.2019 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором матче суперфинала Континентального кубка «Гомель» разгромно уступил казахстанскому «Арлану» (2:8).
Напомним, в первой игре «Гомель» проиграл «Белфасту» – 0:5.
Белорусская команда лишилась шансов на победу в турнире.
В заключительном матче турнира «Гомель» сыграет с польским «Катовице». Игра состоится 13 января в 16.00 по белорусскому времени.
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Во втором матче суперфинала Континентального кубка «Гомель» разгромно уступил казахстанскому «Арлану» (2:8).
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