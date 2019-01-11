11 ноября в урочище Горки состоялся лыжный забег среди руководителей учреждений образования Ганцевичского района.
Фото — Алла Петлицкая
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«РУКОВОДИТЕЛИ УО ЗА ЗОЖ!» (фоторепортаж)
12.01.2019 18:35 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
11 ноября в урочище Горки состоялся лыжный забег среди руководителей учреждений образования Ганцевичского района.
Фото — Алла Петлицкая
(Visited 23 times, 23 visits today)
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11 ноября в урочище Горки состоялся лыжный забег среди руководителей учреждений образования Ганцевичского района. Фото — Алла Петлицкая
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