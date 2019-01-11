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Ringtv: Полуфиналы WBSS с участием Релиха и Баранчика пройдут в мае

12.01.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Боксерский портал Ringtv со ссылкой на свои источники сообщает, что полуфиналы WBSS с участием Кирилла Релиха и Ивана Баранчика пройдут 11 или 18 мая в Глазго. 

Напомним, ранее Ringtv сообщал, что суперсерия из-за финансовых проблем находится под угрозой срыва.

Кирилл Релих должен встретиться с Реджисом Прогрейсом, а Иван Баранчик с шотландцем Джошом Тейлором. Релих является действующим чемпионом мира по версии WBA, а Баранчик –  IBF.   

 
 
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Боксерский портал Ringtv со ссылкой на свои источники сообщает, что полуфиналы WBSS с участием Кирилла Релиха и Ивана Баранчика пройдут 11 или 18 мая в Глазго.
 
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