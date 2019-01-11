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Ringtv: Полуфиналы WBSS с участием Релиха и Баранчика пройдут в мае
12.01.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Боксерский портал
Напомним, ранее
Кирилл Релих должен встретиться с Реджисом Прогрейсом, а Иван Баранчик с шотландцем Джошом Тейлором. Релих является действующим чемпионом мира по версии WBA, а Баранчик – IBF.
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Боксерский портал Ringtv со ссылкой на свои источники сообщает, что полуфиналы WBSS с участием Кирилла Релиха и Ивана Баранчика пройдут 11 или 18 мая в Глазго.
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