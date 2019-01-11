|
Шикавка дебютировал в чемпионате Греции
12.01.2019 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 16 туре чемпионата Греции «Лариса» обыграла «Аполлон-Смирнис» (3:0).
Белорусский нападающий Евгений Шикавка появился на 62-ой минуте при счете 1-0. «Апполон-Смирнис» играл с 51 минуты в меньшинстве.
«Лариса» занимает 11-е место в чемпионате и находится в 3 очках от зоны еврокубков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 16 туре чемпионата Греции «Лариса» обыграла «Аполлон-Смирнис» (3:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)