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Максим Володько подписал контракт с тульским «Арсеналом»

12.01.2019 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший защитник БАТЭ Максим Володько подписал контракт с тульским «Арсеналом». Соглашение рассчитано на полтора года.

26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей. В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беаруси и один раз — Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в сборной Беларуси. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.

 
 
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Бывший защитник БАТЭ Максим Володько подписал контракт с тульским «Арсеналом».
 
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