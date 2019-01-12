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НХЛ. «Айлендерс» проиграли «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» примет «Питтсбург», «Вашингтон» – «Коламбус»

12.01.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Рейнджерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
12 января, 21.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 28 Бовилье (Пулок, Бэйли)
1:1 – 34 Хитил (Нивс)
1:2 – 54 Зукарелло-Асен (Зибанежад, Деанджело)

 

Нью-Джерси – Филадельфия 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
12 января, 21.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Сиверсон (Заха, Стэффорд)
2:0 – 25 Хишир ()
2:1 – 35 ван Римсдайк (Проворов, Кутюрье)
3:1 – 41 Вуд (Хишир, Колман)
3:2 – 59 Кутюрье (ван Римсдайк, Ворачек)

 

Баффало – Тампа-Бэй 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Дата проведения
13 января, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Пойнт (Джонсон, Кучеров)
1:1 – 5 Райнхарт (Далин, Скиннер)
2:1 – 19 Томпсон (Соботка, Гиргенсонс)
2:2 – 27 Палат (Хедман, Сергачев)
3:2 – 45 Сканделла (Шири, Поминвилл)
3:3 – 46 Кучеров (Стэмкос)
3:4 – 54 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
3:5 – 58 Кэллахан (Киллорн, Чирелли)

 

Торонто – Бостон 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Дата проведения
13 января, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Крейчи (Хара, Курали)
1:1 – 27 Юнссон (Мэттьюс, Капанен)
2:1 – 29 Марнер (Капанен, Кадри)
2:2 – 34 Курали (Эккиари, Вагнер)
2:3 – 39 Пастрняк (Курали)

 

Монреаль – Колорадо 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Дата проведения
13 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 48 Кулак (Дано)
2:0 – 50 Котканиеми (Райлли, Друэн)
3:0 – 58 Джорди Бенн (Дано)

 

Вашингтон – Коламбус 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
13 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Эткинсон (Дюбуа, Нутиваара)
1:1 – 58 Кузнецов (Овечкин, Карлсон)
1:2 – 63 Панарин (Джонс)

 

Миннесота – Детройт 2:3 (2 период)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Бертуцци (Ларкин, Нюквист)
1:1 – 17 Канин (Сутер, Паризе)
1:2 – 20 Ванек (Эрикссон, Манта)
2:2 – 20 Нидеррайтер (Цукер, Койву)
2:3 – 35 Ванек (Гронек, Эрикссон)

 

Чикаго – Вегас 3:1 (2 период)
Дата проведения
13 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Дебринкат (Кагун)
2:0 – 15 Кэйн (Тэйвс, Густафссон)
2:1 – 21 Так (Шмидт, Пачиоретти)
3:1 – 27 Дебринкат (Густафссон, Кэйн)

 

Даллас – Сент-Луис 0:2 (1 период)
Дата проведения
13 января, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Тарасенко (Парайко, Шварц)
0:2 – 9 Марун (Бортуццо, Сундквист)

 

Эдмонтон – Аризона
Дата проведения
13 января, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Оттава
Дата проведения
13 января, 06.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Питтсбург
Дата проведения
13 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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