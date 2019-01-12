|
Максим Володько: «Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере»
12.01.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько пообщался с пресс-службой клуба.
- Максим, что для вас значит переход в «Арсенал»?
– Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.
- Что раньше знали об «Арсенале»?
– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.
- Как прошла первая тренировка в новой команде?
– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.
- Ваша оптимальная позиция на поле?
– Левый защитник или левый полузащитник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Володько: «Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере»
Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько пообщался с пресс-службой клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)