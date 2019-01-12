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Максим Володько: «Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере»

12.01.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько пообщался с пресс-службой клуба.

- Максим, что для вас значит переход в «Арсенал»?

– Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

- Что раньше знали об «Арсенале»?

– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

- Как прошла первая тренировка в новой команде?

– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив. 

- Ваша оптимальная позиция на поле?

– Левый защитник или левый полузащитник.

 
 
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Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько пообщался с пресс-службой клуба.
 
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