Максим Володько: «Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере»

Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько пообщался с пресс-службой клуба.

- Максим, что для вас значит переход в «Арсенал»?

– Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

- Что раньше знали об «Арсенале»?

– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

- Как прошла первая тренировка в новой команде?

– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.

- Ваша оптимальная позиция на поле?

– Левый защитник или левый полузащитник.