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Саутгейт может возглавить «МЮ» летом в случае отказа Почеттино
13.01.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – очередной кандидат на назначение в
Манкунианцы рассматривают вариант с 48-летним англичанином на случай отказа или срыва сделки с Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
В октябре Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) до 2022 года с увеличением зарплаты с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.
Контракт нынешнего главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера рассчитан до июня 2019-го.
Среди других кандидатов на назначение в «МЮ» ранее фигурировали Зинедин Зидан (экс-«Реал») и Лоран Блан (экс-«ПСЖ»).
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – очередной кандидат на назначение в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
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