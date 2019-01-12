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Саутгейт может возглавить «МЮ» летом в случае отказа Почеттино

13.01.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – очередной кандидат на назначение в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Манкунианцы рассматривают вариант с 48-летним англичанином на случай отказа или срыва сделки с Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

В октябре Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) до 2022 года с увеличением зарплаты с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.

Контракт нынешнего главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера рассчитан до июня 2019-го.

Среди других кандидатов на назначение в «МЮ» ранее фигурировали Зинедин Зидан (экс-«Реал») и Лоран Блан (экс-«ПСЖ»).

«МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом 16:3

 
 
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – очередной кандидат на назначение в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
 
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