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Марадона успешно прооперирован. У него были осложнения после бандажирования желудка

13.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона успешно перенес операцию в клинике Буэнос-Айреса в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения).

«Надеемся, что Диего как можно скорее восстановится и вернется к работе», – сказал Матиас Мориа, юрист Марадоны.

На прошлой неделе 58-летний аргентинец был госпитализирован с желудочным кровотечением. Марадоне делали бандажирование желудка в 2005 и 2015 годах, когда у него были проблемы с ожирением.

 
 
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Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона успешно перенес операцию в клинике Буэнос-Айреса в связи с осложнениями после бандажирования желудка...
 
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