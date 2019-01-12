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Марадона успешно прооперирован. У него были осложнения после бандажирования желудка
13.01.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона успешно перенес операцию в клинике Буэнос-Айреса в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения).
«Надеемся, что Диего как можно скорее восстановится и вернется к работе», – сказал Матиас Мориа, юрист Марадоны.
На прошлой неделе 58-летний аргентинец был госпитализирован с желудочным кровотечением. Марадоне делали бандажирование желудка в 2005 и 2015 годах, когда у него были проблемы с ожирением.
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Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона успешно перенес операцию в клинике Буэнос-Айреса в связи с осложнениями после бандажирования желудка...
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