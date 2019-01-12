Марадона успешно прооперирован. У него были осложнения после бандажирования желудка

Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона успешно перенес операцию в клинике Буэнос-Айреса в связи с осложнениями после бандажирования желудка (хирургического лечения ожирения).

«Надеемся, что Диего как можно скорее восстановится и вернется к работе», – сказал Матиас Мориа, юрист Марадоны.

На прошлой неделе 58-летний аргентинец был госпитализирован с желудочным кровотечением. Марадоне делали бандажирование желудка в 2005 и 2015 годах, когда у него были проблемы с ожирением.