Буре об игре с Лукашенко: «Он по два часа катается. Я так удивился, что президент так много времени играет и так серьезно»

Легендарный российский форвард Павел Буре вспомнил о том, как он поиграл в хоккей с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

– Вы играли в одной тройки и с Путиными, и с Лукашенко, и с Ельцыным были в хороших отношениях. Это президенты к вам так притягиваются или вам так нравится общаться с чиновниками?

– Ну с Ельцыным я не играл :) И в теннис я с ним не играл. Мы встречались на теннисе.

– А в хоккее? Путин, Лукашенко?

– Лукашенко очень давно играет. Первый раз я с ним играл в 1998 году. Он уже играл достаточно неплохо в тот момент. Так получилось, что мы с друзьями поехали в Минск и Лукашенко пригласил меня поиграть с ним. Я еще был действующим игроком. У него там сильная команда, я даже был действующим, а мне было тяжело, бегать надо было много, потому что у него длинные смены. Он по два часа катается. Я так удивился, что президент так много времени играет и так серьезно. Вот так мы с ним познакомились.

А Путин вообще уникальный человек. Сколько ему было? 55-56 лет. Человек пообещал всем, что через год он будет кататься. Он кататься не умел. И даже на коньках никогда не стоял. И он сделал. Но одно дело научиться кататься, а другое – выйти на лед, когда на тебя смотрят зрители, тебя показывают по телевизору и обсуждают. Это большая ответственность. Но он вышел и сделал. И своими примером он показал, что если поставить цель, то можно ее достичь, – сказал Буре в программе Павла Лысенкова и Дарьи Мироновой «Игра в тело» на YouTube .