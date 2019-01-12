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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» принимают «Калев»

13.01.2019 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Калев
Дата проведения
13 января, 15.15, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Автодор – Парма
Дата проведения
13 января, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Зенит – Нижний Новгород
Дата проведения
13 января, 17.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

ВЭФ – Зелена-Гура
Дата проведения
13 января, 18.00, «Арена Рига»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 10-2, Локомотив-Кубань Россия – 8-4, Астана Казахстан – 7-5, Зенит Россия – 6-5, Автодор Россия – 5-6, Нижний Новгород Россия – 5-6, Калев Эстония – 5-7, Енисей Россия – 4-9, Парма Россия – 3-8, Зелена-Гура Польша – 2-8, Цмокi-Мiнск Беларусь – 2-9, ВЭФ Латвия – 2-11. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 13 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом».
 
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