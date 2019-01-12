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Чухлей и Пласконный проходят просмотр в ереванском «Арарате»

13.01.2019 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает Football.by, на просмотр в ереванском «Арарате» находятся два белорусских футболиста.

Это 33-летний защитник «Городеи» Павел Пласконный и покинувший «Днепр» 31-летний полузащитник Андрей Чухлей.

В минувшем сезоне Пласконный провел 14 матчей в составе «сахарников» в высшей лиге, а Чухлей отыграл 17 матчей за могилевчан.

 
 
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Как сообщает Football.by, на просмотр в ереванском «Арарате» находятся два белорусских футболиста.
 
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