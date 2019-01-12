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Australian Open. Первый круг. Соболенко против Калинской, Саснович – Флипкенс, Лапко встретится с Ларссон

13.01.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Три белорусские теннисистки начнут выступление на Australian Open. Арина Соболенко (11 WTA) встретится с россиянкой Анной Калинской (167 WTA), Александра Саснович (33 WTA) – с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49 WTA), а Вера Лапко (63WTA) – сыграет против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75 WTA).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

Анна Калинская (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь)

14 января, 02.00

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Александра Саснович (Беларусь)

14 января, 07.00

Вера Лапко (Беларусь) – Юханна Ларссон (Швеция)

14 января, 07.00

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
14 января, 07.00
Онлайн матча
Вера Лапко (Беларусь)  Юханна Ларссон (Швеция)
Дата проведения
14 января, 07.00
Онлайн матча
 
 
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