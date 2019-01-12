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Australian Open. Первый круг. Соболенко против Калинской, Саснович – Флипкенс, Лапко встретится с Ларссон
13.01.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Три белорусские теннисистки начнут выступление на Australian Open. Арина Соболенко (11 WTA) встретится с россиянкой Анной Калинской (167 WTA), Александра Саснович (33 WTA) – с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49 WTA), а Вера Лапко (63WTA) – сыграет против шведской теннисистки Юханны Ларссон (75 WTA).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь)
14 января, 02.00
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Александра Саснович (Беларусь)
14 января, 07.00
Вера Лапко (Беларусь) – Юханна Ларссон (Швеция)
14 января, 07.00
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Australian Open. Первый круг. Соболенко против Калинской, Саснович – Флипкенс, Лапко встретится с Ларссон
Три белорусские теннисистки начнут выступление на Australian Open.
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