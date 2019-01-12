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Australian Open. Первый круг. Кербер сыграет с Герцог, Квитова – Рыбарикова, Шарапова встретится с Дарт

13.01.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кати Болтер (Великобритания)  Екатерина Макарова (Россия)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Мария Шарапова (Россия)  Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
14 января, 03.30
Онлайн матча

 

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
14 января, 04.00
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения)  Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
14 января, 05.30
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
14 января, 10.00
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
14 января, 04.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
14 января, 10.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
14 января, 03.30
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Исалин Бонавентюр (Бельгия)  Саша Викери (США)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Астра Шарма (Австралия)  Присцилла Хон (Австралия)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Ребекка Петерсон (Швеция)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Джессика Понше (Франция)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
14 января, 02.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Бернарда Пера (США)
Дата проведения
14 января, 03.30
Онлайн матча

 

Бетани Маттек-Сэндс (США)  Зои Хайвс (Австралия)
Дата проведения
14 января, 03.30
Онлайн матча

 

Паула Бадоса Хиберт (Испания)  Кимберли Биррелл (Австралия)
Дата проведения
14 января, 03.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
14 января, 04.00
Онлайн матча

 

Моника Никулеску (Румыния)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
14 января, 04.00
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
14 января, 05.30
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
14 января, 05.30
Онлайн матча

 

Эллен Перес (Австралия)  Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
14 января, 05.30
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
14 января, 05.30
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
14 января, 06.00
Онлайн матча

 

 

Ирина Бегу (Румыния)  Андреа Петкович (Германия)
Дата проведения
14 января, 07.00
Онлайн матча

 

 

 

Эшли Барти (Австралия)  Люксика Кумхум (Таиланд)
Дата проведения
14 января, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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Australian Open Мельбурн, Австралия 14 – 27 января 2019 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый...
 
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