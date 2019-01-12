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Australian Open. Первый круг. Кербер сыграет с Герцог, Квитова – Рыбарикова, Шарапова встретится с Дарт
13.01.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
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Australian Open. Первый круг. Кербер сыграет с Герцог, Квитова – Рыбарикова, Шарапова встретится с Дарт
Australian Open Мельбурн, Австралия 14 – 27 января 2019 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый...
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