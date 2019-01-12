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Глава отдела спорта Новополоцка: «Думаю, Кочанова повлияла на ход реконструкции ледового дворца. Своими силами еще бы лет 100 делали бы»
13.01.2019 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заведующий сектором спорта и туризма Новополоцкого городского исполнительного комитета Андрей Ильин, комментируя обновление ледового дворца в городе, рассказал, что глава Администрации президента Наталья Кочанова оказала влияние на подвижки в обновлении объекта.
– Повлияла ли каким-то образом Наталья Кочанова (бывший мэр Новополоцка, ныне глава Администрации президента – прим. Tribuna.com) на ход реконструкции?
– Думаю, повлияла. Все-таки Наталья Ивановна как раз в 2007-м стала мэром. Поэтому можно сказать, с нее и началась эта реконструкция. Сейчас у нее есть определенные рычаги воздействия. Видимо, она донесла нашу проблему, и благодаря ей нам удалось завершить реконструкцию. Потому как своими силами, наверное, еще лет сто делали бы.
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Глава отдела спорта Новополоцка: «Думаю, Кочанова повлияла на ход реконструкции ледового дворца. Своими силами еще бы лет 100 делали бы»
Заведующий сектором спорта и туризма Новополоцкого городского исполнительного комитета Андрей Ильин, комментируя обновление ледового дворца в городе, рассказал,...
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