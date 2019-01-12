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Агент Милевского: «Боссы брестчан увидели, что по части креатива «Динамо» не хватает такого игрока, как Артем»

13.01.2019 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент нападающего Артема Милевского Александр Панков

– Можно сказать, что вернув Милевского руководство брестчан признало прошлогоднюю ошибку?

– Не стал бы копаться так глубоко. Почему мы ссылаемся на руководство? Тогда командой руководил тренер, который не видел Артема и других игроков в своей команде. Мы прекрасно помним, что в тот момент из Бреста ушли Милевский, Лебедев, Гаврилович, едва не уехал Савицкий. Такое часто случается в футболе, поэтому не хочется предъявлять никаких претензий руководству клуба. Мы с достоинством приняли то решение.

Наверное, сейчас боссы брестчан сделали определенные выводы. Они увидели, что по части креатива команде не хватает такого футболиста, как Милевский. Плюс, Артем – опытный футболист, который может многому научить ребят, – сказал Панков.

«Возможно, это последний контракт в карьере Артема, но сейчас он счастлив». Почему Милевский вернулся в Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Агент нападающего Артема Милевского Александр Панков – Можно сказать, что вернув Милевского руководство брестчан признало прошлогоднюю ошибку? – Не стал бы...
 
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