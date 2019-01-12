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НХЛ. «Каролина» принимает «Нэшвилл», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс»

13.01.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Нэшвилл
Дата проведения
13 января, 20.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Анахайм
Дата проведения
14 января, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Рейнджерс
Дата проведения
14 января, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Флорида
Дата проведения
14 января, 03.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Тампа-Бэй
Дата проведения
14 января, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Аризона
Дата проведения
14 января, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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