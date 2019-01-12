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НХЛ. «Каролина» принимает «Нэшвилл», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс»
13.01.2019 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. «Каролина» принимает «Нэшвилл», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс»
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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