Ирина Кривко: «Американка достаточно нагло вела себя на трассе, постоянно перекрывая мне дорогу»

Белоруская Ирина Кривко прокомментировала пресс-службе БФБ эстафету в Оберхове, где команда финишировала девятой.

«Хочу отметить, что американка достаточно нагло, если так можно сказать, вела себя на трассе, постоянно перекрывая мне дорогу. На равнине она повернула голову и видела, что я перестроилась, и сама перестроилась вместе со мной. Обидно, ведь я набрала хорошую скорость и планировала обогнать болгарку и американку. Считаю, что мне хватило бы сил.

Стрельба не сложилась, конечно, но погодные условия сегодня весьма сложные. На стойке, когда я уже использовала последние два патрона, меня трясло. Чудом закрыла все мишени, дабы избежать штрафной круг. У меня сегодня, как и у Сергея Бочарникова, залепило очки снегом, приходилось приспосабливаться. Спасибо всем болельщикам за поддержку, это, безусловно, помогает», – сказала Кривко.