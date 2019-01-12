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Ирина Кривко: «Американка достаточно нагло вела себя на трассе, постоянно перекрывая мне дорогу»
13.01.2019 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруская Ирина Кривко прокомментировала
«Хочу отметить, что американка достаточно нагло, если так можно сказать, вела себя на трассе, постоянно перекрывая мне дорогу. На равнине она повернула голову и видела, что я перестроилась, и сама перестроилась вместе со мной. Обидно, ведь я набрала хорошую скорость и планировала обогнать болгарку и американку. Считаю, что мне хватило бы сил.
Стрельба не сложилась, конечно, но погодные условия сегодня весьма сложные. На стойке, когда я уже использовала последние два патрона, меня трясло. Чудом закрыла все мишени, дабы избежать штрафной круг. У меня сегодня, как и у Сергея Бочарникова, залепило очки снегом, приходилось приспосабливаться. Спасибо всем болельщикам за поддержку, это, безусловно, помогает», – сказала Кривко.
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