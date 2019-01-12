Александр Китаров: «Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного»

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

– Без голов нельзя выиграть. Очень мало забрасываем. Причина? Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного. Пока не хватает мастерства. К тому же, сегодня встречались с мощным соперником, который хорошо защищается, прессингует. Не смогли взломать оборону армейцев.

– Это уже вторая встреча с ЦСКА в нынешнем сезоне…

– Дома, думаю, нам было проще. Больше получалось в атаке и лучше сработали в обороне. Сегодня еще не удалась игра в неравных составах. И, наверное, не включились с начала матча. Тренеры нас предупреждали, но не удалось выполнить задуманное.

– Следующий соперник – «Витязь».

– Главное – сделать правильные выводы и не повторять ошибки. А так в тяжело играть со всеми соперниками.

– Какова сейчас мотивация команда, когда плей-офф практически недостижим?

– Мы – профессионалы и должны в любом случае отрабатывать контракт, – сказал Китаров.