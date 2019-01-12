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Александр Китаров: «Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного»
13.01.2019 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3), сообщает
– Без голов нельзя выиграть. Очень мало забрасываем. Причина? Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного. Пока не хватает мастерства. К тому же, сегодня встречались с мощным соперником, который хорошо защищается, прессингует. Не смогли взломать оборону армейцев.
– Это уже вторая встреча
– Дома, думаю, нам было проще. Больше получалось в атаке и лучше сработали в обороне. Сегодня еще не удалась игра в неравных составах. И, наверное, не включились с начала матча. Тренеры нас предупреждали, но не удалось выполнить задуманное.
– Следующий соперник – «Витязь».
– Главное – сделать правильные выводы и не повторять ошибки. А так в
– Какова сейчас мотивация команда, когда плей-офф практически недостижим?
– Мы – профессионалы и должны в любом случае отрабатывать контракт, – сказал Китаров.
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Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3), сообщает пресс-служба клуба.
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