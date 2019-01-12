ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Китаров: «Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного»

13.01.2019 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

– Без голов нельзя выиграть. Очень мало забрасываем. Причина? Надо действовать проще, больше бросать, а мы пытаемся разыграть до верного. Пока не хватает мастерства. К тому же, сегодня встречались с мощным соперником, который хорошо защищается, прессингует. Не смогли взломать оборону армейцев.

– Это уже вторая встреча «Динамо» с ЦСКА в нынешнем сезоне…

– Дома, думаю, нам было проще. Больше получалось в атаке и лучше сработали в обороне. Сегодня еще не удалась игра в неравных составах. И, наверное, не включились с начала матча. Тренеры нас предупреждали, но не удалось выполнить задуманное.

– Следующий соперник – «Витязь».

– Главное – сделать правильные выводы и не повторять ошибки. А так в КХЛ тяжело играть со всеми соперниками.

– Какова сейчас мотивация команда, когда плей-офф практически недостижим?

– Мы – профессионалы и должны в любом случае отрабатывать контракт, – сказал Китаров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3), сообщает пресс-служба клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Каролина» принимает «Нэшвилл», «Тампа» в гостях у «Айлендерс», «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика